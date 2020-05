Treibt Mirco ein falsches Spiel mit Chanelle?

Wenn sie nicht gerade schlagert, packt die 23-Jährige im Betrieb ihres Landschaftsgärtner-Papas an und zeigt so, dass sie kein «Bäbi» ist, wie sie selbst sagt. Der Papi wünscht sich, dass das Töchterchen in der Show «Etwas, das man brauchen kann» findet. Sprich: einen handwerklich begabten Typen. Chanelle selbst sucht vor allem jemand Starkes, der sie beschützen kann: «Einer, der ein kleines bisschen was von meinem Papa hat.» Hach.