Schweiz: Die beliebtesten Vornamen 2022

1 / 4 Die Namen Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in der Schweiz. IMAGO/Cavan Images In der französischen Schweiz wurden 2022 die Namen Noah und Alice am häufigsten vergeben. 20min/Vanessa Lam In der Deutschschweiz wurden 2022 Noah und Emilia am häufigsten vergeben. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Emma und Noah sind aktuell die beliebtesten Vornamen in der Schweiz.

In der italienischen Schweiz wurden die meisten Buben Leonardo getauft.

Die grösste Zunahme gibt es bei Solea (Mädchen) und Lior (Knaben).

Im Jahr 2022 gab es hierzulande 82’371 Neugeborene, wie aus einer Medienmitteilung vom Bundesamt für Statistik (BFS) hervorgeht. Die Vornamen der Babys werden dem BFS jedes Jahr von den Zivilstandsämtern zusammen mit den demografischen Daten zu den Lebendgeburten übermittelt.

Es zeichnen sich teilweise klare Unterschiede nach Sprachregion ab. So gibt es in den drei Sprachregionen unterschiedliche Spitzenreiter bei den Vornamen. Die Vornamen Solea bei den Mädchen und Lior bei den Knaben haben die grösste Zunahme an Rängen verzeichnet, wie das BFS schreibt.

Deutschschweiz

In der Deutschschweiz bleibt Noah der Spitzenreiter. 2021 erhielten 385 Buben diesen Namen, im vergangenen Jahr zwar mit 353 etwas weniger, aber immer noch am meisten. An deutlicher Beliebtheit zugenommen hat Liam. Lag er 2021 noch auf Platz acht, steht er auf der aktuellen Liste an zweiter Stelle. Bei den Mädchen erhielten 273 Mädchen den Namen Emilia, kein Name wurde öfter vergeben. An zweiter Stelle folgt die letztjährige Spitzenreiterin Mia.

Westschweiz

In der französischen Schweiz belegt bei den Buben Noah den ersten Platz. Er hat damit den letztjährigen Spitzenreiter Gabriel abgelöst, der auf Platz zwei abgerutscht ist. Auch bei den Mädchen haben die Erst- und Zweitplatzierten die Plätze getauscht. War es im letzten Jahr noch Emma, erhielten mit 125 im Jahr 2022 am meisten Mädchen den Namen Alice.

Italienische Schweiz

In der Tessiner Region wurde mit Leonardo 44-mal ein in der italienischen Region gängiger Name vergeben. Leonardo war auch 2021 der beliebteste Name in der italienischen Schweiz. Unverändert bleibt der erste Platz auch bei den Mädchennamen. Sofia ist weiterhin am beliebtesten und wurde sowohl 2021 als auch 2022 insgesamt 30-mal vergeben.

Nachnamen

SRF schreibt, dass es auch bei den Nachnamen keine Überraschungen gibt. Schweizerinnen und Schweizer heissen nach wie vor häufig Müller, Meier und Schmid. Trotzdem ist die Namensvielfalt hierzulande enorm gross, denn obwohl man Müller auf den zahlenmässig meisten Türschildern lesen kann, kommt dieser Name bei einer Bevölkerungszahl von 8,8 Millionen nur etwa 500’000 Mal vor. Insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen. Verschiedene Schreibweisen gelten als eigener Name.