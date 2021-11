Angesagte Hashtags – Trends auf Tiktok – «Zitter nicht! Ich hab gesagt, stell Dir vor.»

In ihrem Report ist ausserdem zu lesen, dass «d ie verbrachte Zeit (...) Aufschluss über die Reichweite und die Tiefe des Engagements [gibt]. Unter den Top-Apps für soziale Netzwerke nach Nutzungsdauer ist die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Nutzer für fast jede App in jedem Markt gestiegen. »

So konnte sich Tiktok als Konkurrenz zu Instagram und Co. vor allem in der jüngeren Altersgruppe klar etablieren. Es leuchtet ein, dass die Plattform die Entwicklung von heutigen Trends massgeblich mit beeinflusst, wie auch in einer Meldung von Tiktok zu lesen ist. So ist der Hashtag #TiktokMadeMeBuyIt zu einem Phänomen geworden, der dazu führt, dass der Hype um diverse Produkte, wie Lippenstifte, Eistees oder auch Fetakäse, für leere Regale in den Ge s chäften weltweit s orgt. 20 Minuten berichtete im Juli dieses Jahres darüber .