Offene Beziehung: «Trennung wäre oft sinnvoller»

Oft flüchteten Paare, die eine Weile in einer monogamen Beziehung lebten, in eine offene Beziehungen, weil sie Frustrationen erlebten – das sei aber meist der falsche Weg.

Auf Tiktok erzählt Marie (34) von der offenen Ehe mit ihrem Mann . Die Videos gehen viral und auch in der 20-Minuten-Community gibt das Thema zu reden . Sind glückliche monogame Beziehungen bis ans Lebensende überhaupt noch möglich? Und was braucht es, damit eine offene Beziehung funktioniert? Beziehungsexpertin Martina Rissi weiss Rat.

Haben Beratungen zum Thema offene Beziehung zugenommen?

Das wird oft zum Thema, wenn Frustration in der Beziehung vorhanden ist oder es zu Betrug gekommen ist, man aber trotzdem nicht loslassen möchte. Eine offene Beziehung wird dann diskutiert. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, es ist salonfähiger geworden.

Glauben Sie an die monogame Beziehung bis ans Lebensende?

Gilt das auch für eine offene Beziehung?

Ja, eine offene Beziehung löst nicht einfach alle Probleme, die man in einer monogamen Beziehung hatte. Diese Beziehungsform ist mindestens so anspruchsvoll und wirft genauso viele Fragen, Gefühle und innere Konflikte auf.

Die Menschen werden immer älter. Ist es nachvollziehbar, dass man nicht mehr das ganze Leben mit einem Partner oder einer Partnerin verbringen möchte?

Ja, das Älterwerden spielt eine zentrale Rolle. Früher war man mit 20 verheiratet und hatte bald Kinder, die Tage waren gefüllt mit Arbeit und mit 50 standen die Menschen in der letzten Lebensphase und beschäftigten sich mit dem Tod. Heute steht man in dieser Zeit in der Blüte des Lebens. Niemand will alleine sterben, deshalb setzen wir in dieser Zeit oft noch einmal auf Verbindung und Nähe.