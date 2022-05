Trennung von Albert? Fürstin Charlène spricht über die Gerüchte um ihre Ehe

Entspannt, gut gelaunt und ehrlich: So zeigte sich Fürstin Charlène diese Woche bei den Fashion Awards im Rahmen der Monte Carlo Fashion Week, deren Schirmherrin sie ist. Bei dem Event an ihrer Seite: Tochter Gabriella (7). Es war erst der dritte öffentliche Auftritt der Monegassin, seit sie nach ihrem langen Klinikaufenthalt im März zurück ins Fürstentum kehrte und wieder den royalen Dienst antrat. Von Mal zu Mal scheint es ihr besser zu gehen – und sie spricht vermutlich auch deshalb nun erstmals offen über ihre Verfassung.

«Heute fühle ich mich gelassener», sagt sie einem Reporter von « Monaco-Matin » am Rande der Awards. Und führt weiter aus: «Mein Gesundheitszustand ist immer noch fragil und ich möchte nichts übereilen. Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft. Nach meiner Rückkehr ins Fürstentum konzentrierte ich meine ganze Energie auf meine Kinder, meinen Mann und meine Gesundheit, denn sie sind meine Priorität.»

Mehr als sechs Monate hielt sich Charlène aufgrund eines schlimmen Hals-Nasen-Ohren-Infekts in Südafrika auf. Nach ihrer Rückkehr im November zog sich die immer noch angeschlagene Fürstin in eine Spezialklinik – angeblich in der Schweiz – zurück und liess sich bis vor zwei Monaten wegen psychischer und physischer Erschöpfung behandeln. «Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause in Monaco und bei meiner Familie zu sein. Ich habe so viele positive und herzliche Nachrichten erhalten, als ich nicht in Monaco war, und ich danke allen für ihre Unterstützung», betont sie.