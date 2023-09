Oliver Pocher sei nach Trennung von Amira «traurig»

Am Donnerstag gab das Paar seine Trennung bekannt. Oliver bestätigte dies mit: « Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist.»

Am Donnerstag gaben Oliver (45) und Amira Pocher (30) in ihrem gemeinsamen Podcast ihre Trennung bekannt . Anscheinend machte Amira Schluss, denn Oliver sagt: «Ich wollte mich nicht trennen.» Das bekräftigt nun auch der Freund des Comedians, Mola Adebisi (50) nochmals.

«Ich sag mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Der Olli ist halt so, wie der Olli ist, und das wird auch so bleiben», führt Adebisi aus. Sorgen mache er sich aber nicht um seinen Freund: «Der ist traurig», sagt er, «aber der ist traurig bei 250 km/h. Weil der tausend Sachen macht. So ist der Olli halt. Er ist immer auf der Überholspur.»