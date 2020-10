Schlattingen TG, 19.10.2020: Am Montagabend kam es auf der Hauptstrasse in Schlattingen zu einem Unfall mit zwei Autos. Ein 31-jähriger Lenker prallte in das Auto eines 56-Jährigen vor ihm. Beide wurden verletzt. Der ältere Mann musste ins Spital gebracht werden.

Am Mittwochmorgen, um 7.15 Uhr, kam es in einer Firma an der Rorschacherstrasse in Steinach SG zu einem Arbeitsunfall. Ein 46-jähriger Mann war gemeinsam mit seinem 49-jährigen Arbeitskollegen damit beschäftigt, eine Holztreppe zu einem rund drei Meter hohen Podest zu montieren. Zu diesem Zweck stellten sie die Treppe in die Endposition, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.