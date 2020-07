Mobile E-Sports Open

Trete mit dem Handy gegen die besten Mobile-Gamer der Welt an

Red Bull gibt Schweizer Mobile-Gamern die Möglichkeit, ihre Fingerfertigkeit auf die Probe zu stellen. Gewinner erhalten die Möglichkeit, am offiziellen Weltfinale teilzunehmen. Auch du kannst dich anmelden.

«Open to all – won by one», ist das Motto der dritten Saison der mobilen E-Sport-Serie Red Bull M.E.O. (Mobile E-Sports Open). Wer in der Schweiz zu den Besten Handy-Gamern gehört, kann seine Fingerfertigkeit auf dem Touchscreen nun unter Beweis stellen. Der Spass steht aber im Vordergrund: Auch Casual Gamer sind willkommen.