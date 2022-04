Tätowierer, Politiker, KMU-Besitzerin – Treuhänder liess Oligarchen-Millionen über einfache Luzerner Bürger laufen 

Mit ihm geschäftete in der Vergangenheit der Luzerner Treuhänder A.S.

Luzerner Tätowierer war Chef von 200-Millionen-Firma

In den auf einem Datenleck basierenden Enthüllungen geht es um das Geschäftsgebaren des Luzerner Treuhänders A.S. Dieser soll unter anderem in den Diensten des Russen Suleyman Kerimov gestanden sein und für diesen mehrere Geschäfte übernommen haben – vor allem aber habe er dessen Vermögenswerte verschleiert. Über Briefkastenfirmen, Stiftungen und Trusts sei so der wahre Besitzer von Vermögenswerten von vier Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Schweizer Franken) unauffindbar gemacht worden, schreiben die Zeitungen.

Rund zwei Dutzend Personen wurden vom Treuhänder als Eigentümer von vormals in Kerimovs Besitz stehenden Vermögenswerten angegeben. So unter anderem ein örtlicher Politiker oder die Inhaberin eines Beauty-Salons in Luzern. Ihnen wurden als Gegenleistung für ihre Dienste Beträge von mehreren Tausend Franken pro Jahr überwiesen. Wie die Betroffenen gegenüber den Tamedia-Zeitungen erklären, wussten sie nicht, was in ihrem Namen geschah. Mindestens eine Person hat sich nach Bekanntwerden der Offshore-Geschäfte unter seinem Namen wieder zurückgezogen.