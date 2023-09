Trey VD: Sie wollte die Strasse überqueren, jetzt schwebt sie in Lebensgefahr

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 52-jährige Ukrainerin mit dem Helikopter in das Unispital in Lausanne geflogen.

Eine 52-jährige Ukrainerin wollte am Sonntagmorgen die Hauptstrasse in Trey überqueren.

Am Sonntag um 4.30 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale darüber informiert, dass sich auf der Hauptstrasse, auf der Höhe von Granges-sous-Trey, ein Unfall ereignet hatte. Wie sich herausstellte erfasste der Fahrer eines Fahrzeugs, ein 53-jähriger Schweizer, der in Richtung Payerne fuhr, eine Fussgängerin, die die Fahrbahn in Richtung Trey überquerte. Das teilt die Kantonspolizei Waadt mit.

Strafuntersuchung eröffnet

Durch den Aufprall wurde die 52-jährige ukrainische Staatsbürgerin schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Helikopter in das Unispital in Lausanne geflogen. Sie schwebt in Lebensgefahr. Beide am Unfall beteiligten Personen sind im Kanton Waadt wohnhaft. Die Staatsanwaltschaft sei informiert und eine Strafuntersuchung eröffnet worden.