Rücktritt Ende Saison : Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig beendet ihre Karriere

Nicola Spirig gehört zu den grössten ihres Sports. Nun kündigt die 40-jährige Triathletin ihren Rücktritt an.

Ein Triathlon-Hammer am Mittwochmorgen: Nicola Spirig, der Schweizer Triathlon-Star schlechthin, kündigt ihren Rücktritt per Ende Saison an. Die mittlerweile 40-jährige Zürcher-Unterländerin feierte ihren grössten Erfolg mit dem Olympiasieg 2012 in London. Hinzu kommen etwa Triumphe am Ironman 2014, mehrere EM-Titel und die olympische Silbermedaille 2016 in Rio de Janeiro.