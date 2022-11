Gegen Foodwaste: Trick macht frische Pasta länger haltbar

Die Expertinnen und Experten wollen so etwas gegen Food-Waste tun.

Pasta ist eines der beliebtesten Grundnahrungsmittel der Welt. Es gibt sie in trockener Form («pasta secca») und als frische Variante («pasta fresca») . Während erstere eine lange Haltbarkeit hat, ist letztere nur begrenzt haltbar. Im besten Fall – bei guter und konsequenter Kühlung – zwischen 30 und 90 Tagen.

Das galt zumindest bislang. Denn ein italienisches Forschungsteam hat einen Weg gefunden, diese noch einmal um 30 Tage zu verlängern – ohne dafür den Geschmack zu ändern. Das Rezept teilen sie im Fachjournal «Frontiers in Microbiology» . Das Team, das aus Expertinnen und Experten des Nationalen Forschungsrats (CNR), der Universität Bari Aldo Moro und des privaten Chemielabors Food Safety Lab bestand, entwickelte ein neuartiges Verpackungsverfahren, bei dem auch bioprotektive probiotische Kulturen auf den Teig aufgebracht werden.

Neue Rezeptur ohne künstliche Konservierungsstoffe

Der Grossteil der heute erhältlichen frischen Pasta wird industriell hergestellt und hitzebehandelt. Dies dient dazu, Mikroorganismen abzutöten. Dann kommen die Teigwaren in eine sogenannte MAP-Verpackung (Modified Atmosphere Packaging), bei der der Sauerstoff entfernt und durch andere Gase in einer Verpackung aus Plastikfolie ersetzt wird. So werden sie haltbar gemacht. Mitunter werden auch chemische Konservierungsstoffe verwendet, um die Haltbarkeit zu verlängern.