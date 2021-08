Rip-Deal in der Schweiz - Trickdiebe kaufen teuren Schmuck und übergeben nur Zeitungsschnipsel

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist bei allen zehn Fällen identisch: Eine Privatperson bietet auf der Plattform eines sozialen Netzwerkes einen Wertgegenstand wie ein Schmuckstück oder eine Markenuhr zum Verkauf an. Dieser hat jeweils einen Wert von mehreren tausend Franken. Die “falsche” Käuferin oder der “falsche” Käufer zeigt sich an der Kostbarkeit sehr interessiert und vermittelt der Verkäuferin oder dem Verkäufer starkes Vertrauen. Nach dem Austausch einiger Nachrichten - meist auf Englisch - vereinbaren die Anbietenden und die Interessentinnen oder Interessenten einen Termin für den Abschluss des Verkaufs. Die abnehmende Person bietet dabei an, direkt zur Wohnung der Verkäuferin oder des Verkäufers zu kommen. Bezahlen möchte sie in bar, ohne zuvor den Preis verhandelt zu haben. Selten treffen sie sich auch an einem öffentlichen Ort.