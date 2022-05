Trickst er beim Chelsea-Verkauf? Nun wehrt sich Roman Abramowitsch

1 / 3 Wie geht es mit Roman Abramowitsch weiter? IMAGO/PA Images Das ist die grosse Frage. Zuletzt wandte er sich an seine Kritiker und Kritikerinnen. IMAGO/PA Images Jim Ratcliffe will Chelsea kaufen. Sein Angebot kam aber wohl zu spät. Aufgeben will er aber nicht. REUTERS

Darum gehts Vor einer Woche hiess es, dass ein Konsortium um Hansjörg Wyss Chelsea kauft.

Doch noch immer ist der Verkauf nicht fix.

In dieser Woche ist viel passiert.

Roman Abramowitsch wehrt sich gegen Anschuldigungen.

Es ist ein Riesenwirrwarr. Der Verkauf des FC Chelsea hält die Fussballwelt in Atem. Eigentlich schien letzten Freitag alles klar zu sein. Ein Konsortium rund um den Schweizer Hansjörg Wyss soll den Zuschlag für 4,3 Milliarden Franken erhalten haben. Doch seither überschlagen sich die Ereignisse.

Zunächst wurde dem Noch-Besitzer Roman Abramowitsch Trickserei vorgeworfen. Hintergrund: Der 55-Jährige darf nicht vom Verkauf des Vereins profitieren. Das Geld soll an eine Stiftung für karitative Zwecke gehen. Der «Guardian» und die «Times» berichteten jedoch, dass der milliardenschwere Russen-Oligarch sein Versprechen, auf Kreditrückzahlungen durch den Verein zu verzichten, nicht einhalten könnte. Demnach sollen die Verbindlichkeiten bei umgerechnet rund 2 Milliarden Franken liegen. Dieses Darlehen soll nun doch zurückgezahlt werden.

Sollte das mit der Trickserei stimmen, hat Chelsea ein Riesenproblem. Derzeit darf der Thomas-Tuchel-Club mit einer Sonderlizenz spielen. Diese Spezialgenehmigung läuft aber Ende Mai aus. Am 8. Juni entscheidet die Liga dann, ob Chelsea auch für die nächste Saison eine Spielerlaubnis erhält. Der Liga-Rauswurf droht!

Abramowitsch widerspricht Medienberichten

Dann meldete sich Jim Ratcliffe, der reichste Brite und Ineos-Besitzer, zu Wort. Er gab in allerletzter Sekunde noch eine über fünf Milliarden Franken schwere Offerte für Chelsea ab. Scheinbar zu spät – was der Mann, der auch Lausanne und Nizza besitzt, aber nicht wirklich einsehen will. Am Donnerstag bekräftigte Ratcliffe gegenüber britischen Medien, dass er es ernst meine und man sich sein Angebot anschauen solle. «Ich gebe nicht auf. Ich habe ein Angebot abgegeben, das für den Verein sinnvoll ist», so der Milliardär.

Und Abramowitsch? Der Russe wehrt sich – und das vehement. Er dementierte am Donnerstagabend die Vorwürfe, wonach er vom Chelsea-Verkauf profitieren würde. An der Absicht, den Erlös aus dem Verkauf für wohltätige Zwecke zu spenden, habe sich nichts geändert, so ein Sprecher des Milliardärs. Und: «Seit der ersten Ankündigung hat das Team von Herrn Abramowitsch hochrangige Vertreter von UN-Gremien und grossen globalen Wohltätigkeitsorganisationen identifiziert, die mit der Gründung einer Stiftung und der Aufstellung eines Plans für ihre Aktivitäten beauftragt wurden.»

Der Russe hat keinen Zugriff auf sein Geld

Zugleich bezeichnete es der Russe über einen Sprecher als falsch, dass er um die Rückzahlung eines Darlehens gebeten oder in letzter Minute den Preis für den entthronten Champions-League-Sieger erhöht habe. «Als Teil von Herrn Abramowitschs Ziel, einen guten Treuhänder für Chelsea FC zu finden, hat er jedoch jeden Bieter ermutigt, während dieses Prozesses in den Club zu investieren – einschliesslich in die Akademie, das Frauenteam, die notwendige Sanierung des Stadions sowie die Aufrechterhaltung der Arbeit der Chelsea Foundation», hiess es.

Gegen Abramowitsch hatte die britische Regierung im Zuge des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine Sanktionen verhängt und das Vermögen eingefroren. «Nach Sanktionen und anderen Beschränkungen, die das Vereinigte Königreich Herrn Abramowitsch seit der Ankündigung des Verkaufs des Clubs auferlegt hat, unterliegt das Darlehen auch EU-Sanktionen, die zusätzliche Genehmigungen erfordern», erklärte der Sprecher. Und weiter: «Um es klarzustellen, Herr Abramowitsch hat keinen Zugriff oder keine Kontrolle über diese Gelder und wird nach dem Verkauf keinen Zugriff oder keine Kontrolle über diese Gelder haben.»