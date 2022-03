Zürich – Triemli-Spital verzeichnet einen Rekord bei Geburten

Das Triemli-Spital in Zürich hat in seiner Geschichte noch nie so viele Patientinnen und Patienten behandelt.

Am Standort Triemli wurden letztes Jahr 25'645 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt, was einer Zunahme von 4,3 Prozent entspricht. Wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst, hat das Triemli in seiner Geschichte noch nie so viele Patientinnen und Patienten behandelt.

Darum gehts Das Stadtspital Zürich, mit den Standorten Waid und Triemli, verzeichnete letztes Jahr einen Patientenrekord.

Laut Spitaldirektor Marc Widmer war das zweite Pandemie-Jahr für das Stadtspital Zürich eine riesige Herausforderung.

2021 hat das Stadtspital Zürich deutlich mehr Patientinnen und Patienten behandelt als im Vorjahr: Am Standort Waid wurden letztes Jahr 8511 Patientinnen und Patienten stationär und damit 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr behandelt. Am Standort Triemli waren es 25’645 stationäre Patientinnen und Patienten, was einer Zunahme von 4,3 Prozent entspricht.

Wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst, hat das Triemli in seiner Geschichte noch nie so viele Patientinnen und Patienten behandelt. Das sehr starke Wachstum in der Herzchirurgie, der Rekord in der Frauenklinik mit 2391 Geburten sowie die hohe Anzahl Corona-Patientinnen und -Patienten trugen wesentlich zu dieser Steigerung bei.

Die Dynamik der Pandemie war auch im Jahr 2021 prägend. In drei Wellen kam es erneut zu hohen Infektionsfallzahlen und Spitaleinweisungen. «Das zweite Pandemie-Jahr war eine riesige Herausforderung für das Stadtspital Zürich und zehrte auch an den Kräften der Mitarbeitenden», sagt Spitaldirektor Marc Widmer.

Das Stadtspital Zürich behandelte auch 2021 den zweitgrössten Corona-Patientenanteil im Kanton Zürich, heisst es in der Mitteilung weiter. «Diese grosse Leistung war nur durch den enormen Einsatz aller Mitarbeitenden möglich», so Widmer. Insgesamt wurden 954 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 196’000 Corona-Tests durchgeführt und 172’000 Corona-Impfungen verabreicht.