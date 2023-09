Triesen: Einbrecher klaut Tresor und transportiert ihn mit Schubkarre

Soll noch einer sagen, Diebe hätten es leicht. Ein Einbrecher hat in Triesen FL am Mittwochnachmittag jedenfalls ziemlich geschuftet. Zuerst kletterte er bei einem Haus auf den Balkon hinauf. Von dort gelangte der Mann über die offene Balkontüre hinein in die gute Stube. Er durchsuchte darauf das Haus und fand schliesslich einen Tresor.

Diesen nahm er mit. Doch er lud ihn nicht etwa in ein Auto oder einen Transporter. Der Einbrecher lud den Tresor auf eine Garette und machte sich damit auf zur nächsten Bushaltestelle. Dort wartete er mit der Schubkarre und dem Tresor auf den Bus und fuhr damit nach Balzers, das nächste Dorf in Richtung Süden.

Dort scheint er den Bus verlassen zu haben: «Gegen 15.30 Uhr wurde der Tatverdächtige im Bereich Ellhorn von einer Frau beobachtet, wie er diverse Gegenstände in einem Bach entsorgte», so die Polizei. Die Frau habe umgehend die Landespolizei Liechtenstein informiert, welche eine Suche einleitete. Nach einer längeren Fahndung wurde der Einbrecher schliesslich gesichtet und konnte angehalten werden. Er wurde darauf für weitere Abklärungen zum Polizeiposten gebracht, wie die liechtensteinische Landespolizei in einer Medienmitteilung am Donnerstag bekannt gab.