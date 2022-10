Champions League: Nati-Goalie Köhn brilliert gegen Chelsea mit mehreren Glanzparaden

45' Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Pause in Salzburg. Kurz vor Schluss gab es noch eine Folge mehr im Privatduell Köhn vs. Aubameyang. Am Ende heisst der Sieger eimmal mehr Philip Köhn. Damit steht es nach dem Treffer von Kovacic in der 23. Minute absolut verdient 1:0 für die Gäste aus London. Können Okafor & Co. noch aufdrehen oder sind die Blues in dieser Verfassung einfach zu stark?