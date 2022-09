Tod mit nur 34 Jahren : «Trifft uns sehr» – die Fussballschweiz trauert um Nicolas Schindelholz

Der frühere Thun- und Aarau-Profi Nicolas Schindelholz ist an den Folgen von Lungenkrebs gestorben. Der Familienvater wurde nur 34 Jahre alt.

Die Anteilnahme in der Fussballschweiz ist gross.

Die traurige Nachricht verbreitete sich am Sonntagnachmittag.

Nicolas Schindelholz ist mit 34 Jahren an Lungenkrebs gestorben.

Am Cup-Sonntag erreichte die Fussballschweiz eine Schock-Nachricht: Nicolas Schindelholz ist im Alter von nur 34 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Beim ehemaligen Innenverteidiger war vor gut zwei Jahren ein Lungentumor entdeckt worden, worauf eine lange Leidensgeschichte begann.

Grosse Anteilnahme

«Ruhe in Frieden, Nico», postet derweil FC Basel und meint zum Tod seines früheren U-21-Captains: «Der gesamte FCB ist erschüttert über diese Nachricht und spricht der Trauerfamilie sein herzlichstes Beileid aus.» Auch der FC Thun zeigt sich betroffen: «Die Nachricht vom Tod von Nicolas Schindelholz trifft uns sehr.» Nicolas sei von 2009 bis 2017 bei den Berner Oberländern im Club gewesen und gemeinsam hätten sie viele schöne Momente erlebt.

Shaqiri trauert auf Instagram

Während sich weitere Kondolenz-Posts aus Genf oder auch dem Ausland überschlagen, publiziert Nati-Star Xherdan Shaqiri ein Bild von Schindelholz mit der Botschaft «RIP» – also «Ruhe in Frieden». Der Baselbieter hat in seiner Laufbahn insgesamt 270 Spiele bestritten (zwölf Tore, vier Assists).