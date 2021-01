Die Trifthütte

Die Trifthütte ist eine Berghütte des Schweizer Alpen-Clubs und liegt im Berner Gadmertal. Sie ist unterhalb des Hinter Tierberg auf 2520 m ü. M. gelegen. Die 1864 eingeweihte Hütte wurde in den Jahren bis 1947 dreimal neugebaut, bevor sie 2007 mit einem Um- und Anbau den heutigen Zustand erreichte. Sie ist in der Wintersaison von März bis Mai und in der Sommersaison von Mitte Juni bis Mitte Oktober bewartet.