Stichproben - Trinken wir Leitungswasser, schlucken wir Rückstände von bis zu 16 Pestiziden

Darunter sind auch Rückstände von Pestiziden, die in der Schweiz schon verboten sind.

In der Gemeinde Höri im Kanton Zürich lassen sich 16 Pestizide oder deren Abbauprodukte im Trinkwasser nachweisen.

«Das Schweizer Trinkwasser ist schlechter als sein Ruf»: Das scheibt das Konsumentenmagazin «K-Tipp» (Bezahltext) in seiner aktuellen Ausgabe. Es untersuchte das Schweizer Trinkwasser stichprobenartig an 20 Standorten. Der «K-Tipp» wählte dazu Regionen aus, bei denen schon früher Pestizide im Trinkwasser nachgewiesen werden konnten und die sich in der Nähe von Landwirtschaft befinden.