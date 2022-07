Im Service: Trinkgeld – darum legen Junge viel seltener etwas drauf

Im Restaurant ist die Quote viel höher: Hier zahlen 95 Prozent extra für den Service.

Restaurants suchen händeringend nach Mitarbeitenden. Viele wollen seit Corona nicht mehr für Tieflöhne im Service arbeiten . Service-Angestellte können sich den Lohn aber etwas mit Trinkgeld aufbessern – der Zustupf ist in der Schweiz zwar freiwillig, die Leute zahlen vor allem im Restaurant aber oft etwas mehr.

95 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer geben in der Gastronomie Trinkgeld, wie eine Umfrage mit rund 500 Personen des Marktforschungsinstituts GFS für die Bank Cler zeigt. Dabei gibt es keine Unterschiede bei Jung und Alt – der Kellnerin oder dem Kellner geben fast alle was für die Kaffeekasse.

Selten Trinkgeld im Taxi oder beim Coiffeur

An anderen Orten gibts deutlich weniger oft etwas extra. Im Hotel, bei einem Transportservice wie dem Taxi oder beim Coiffeur liegt die Trinkgeld-Quote bei 50 Prozent oder etwas höher. Hier zeigen sich grosse Unterschiede je nach Alter. Zurückhaltend sind vor allem 18- bis 39-Jährige.

Besonders gross ist der Unterschied zu Menschen über 65. In dieser Altersgruppe geben mindestens 20 Prozent mehr an, dass sie Trinkgeld fürs Hotel, Taxi oder für den Coiffeur geben, als die 18- bis 39-Jährigen (siehe Grafik in Bildstrecke).