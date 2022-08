Umwelt: «Trinkwasser-Ressourcen stehen unter Druck»

1 / 3 «Die Trinkwasserressourcen wie auch die Biodiversität in den Gewässern stehen unter Druck», schreibt das Bundesamt für Umwelt. Die Limiten für Nitrat werden vielerorts überschritten. Es finden sich Rückstände von Pestiziden und Medikamenten im Grundwasser. Getty Images Im Bereich des Ackerbaus ist die Nitrat-Konzentration besonders hoch, wie etwa im Mittelland. Tamedia Doch der Bericht zeigt auch, was in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde: Dank Gewässerschutz-Massnahmen kann heute fast überall gebadet werden. Vor 50 Jahren war das aus gesundheitlichen Gründen verboten. Tamedia

Darum gehts Im Gewässerschutz wurde einiges erreicht. Vor 50 Jahren durfte in der Schweiz vielerorts nicht gebadet werden. Das ist heute anders.

Gleichwohl gibt es Handlungsbedarf. Das Grundwasser ist teilweise stark verunreinigt, was sich auch auf die Trinkwasser-Ressourcen niederschlägt, schreibt das Bundesamt für Umwelt.

Die Gewässerschutz-Massnahmen müssten weitergeführt werden, um den Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu verbessern.

Vor 50 Jahren stanken und schäumten die Gewässer in der Schweiz, Baden war vielerorts aus gesundheitlichen Gründen verboten. Das ist heute anders. Seit den Achtzigerjahren sorgt der Gewässerschutz dafür, dass Lebensräume für Pflanzen und Tiere erhalten bleiben und die Verschmutzung reduziert wird. Das ist das Fazit des ersten nationalen Gewässerberichts in der Schweiz, über den das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Dienstag informierte.

Das Bafu schreibt: «Es wurde Beträchtliches erreicht. Trotzdem sind viele Gewässer weiterhin mit Nährstoffen und Mikroverunreinigungen verunreinigt. Sie sind verbaut, begradigt und durch die Wasserkraft beeinträchtigt. Dadurch – und zunehmend auch durch den Klimawandel – stehen sowohl die Trinkwasserressourcen wie auch die Biodiversität in den Gewässern unter Druck.» Es seien weiterhin grosse Anstrengungen nötig, um den Gewässerschutz zu verbessern.

Rückstände von Pestiziden und Medikamenten

Vielerorts würden die Mindestanforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllt, heisst es im Bericht. Pestizide aus der Landwirtschaft und Arzneimittel aus dem Siedlungsabwasser verschmutzen viele Bäche und Flüsse im Mittelland und in den Talebenen. Das Grundwasser sei verbreitet mit Nitrat und Abbauprodukten von Pestiziden belastet, weshalb es mancherorts nur noch eingeschränkt als Trinkwasser genutzt werden könne. Im März 2021 hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, gemäss dem die Belastung des Trinkwassers durch Pflanzenschutzmittel bis 2027 um 50 Prozent reduziert werden muss.

Die Nitrat-Konzentration im Grundwasser überschreitet landesweit an fast 15 Prozent der Messstellen die Limite der Gewässerschutzverordnung von 25 Milligramm pro Liter. In intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen ist die Nitrat-Konzentration am höchsten, im Bereich von Ackerland wird der Grenzwert an 50 Prozent der Messstellen überschritten. Insbesondere im Mittelland ist der Wert vielerorts zu hoch, heisst es in dem Bericht.

Über Kläranlagen in Flüsse und Bäche

Pestizide überschreiten den Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter jedes Jahr an rund zwei Prozent der Messstellen. Arzneimittel treten landesweit an rund 15 Prozent der Messstellen im Grundwasser auf. Betroffen sind vor allem flussnahe Grundwasservorkommen im Lockergestein. Die Arzneimittel gelangen über Kanalisation und Kläranlagen in Flüsse und Bäche und von dort mit dem Flusswasser ins Grundwasser.