Basel : Trinkwasserbrunnen der SBB am heissesten Tag ausser Betrieb

Der «Jungbrunnen» der SBB stand am Perron 11/12. «Die SBB sucht nun einen Standort, an dem der Wasserspender besser zur Geltung kommt», informiert Martin Meier, Mediensprecher der SBB.

Auf 36 Grad Celsius kletterte das Quecksilber am Sonntag, wo mancherorts in der Schweiz die Juni-Temperaturrekorde purzelten. Als L.B. nach dem Besuch an der Kunstmesse Art Basel die Rückreise nach Zürich antrat, hielt er durstig Ausschau nach Trinkwasser am Bahnhof. Die Erleichterung war gross, als er auf dem Perron den Trinkwasserhahn der SBB erblickte. Noch grösser war die Ernüchterung, als dieser seiner Flasche kein Tropfen Wasser spendete. «Ausgerechnet am heissesten Tag dieses Jahres», ärgert sich der junge Mann.