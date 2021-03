Kurzfristige Medienkonferenz : Tritt Bernhard Burgener heute zum letzten Mal als FCB-Boss auf?

Burgener oder Degen? In Basel kommt es zum Showdown im Machtkampf um den FC Basel. Für Freitag hat der FCB zu einer sehr kurzfristigen Medienkonferenz eingeladen – und will übers Geschäftsjahr sprechen.

1 / 5 Der FC Basel informiert am Freitag über das Geschäftsjahr 2021. freshfocus Im Fokus steht der Machtkampf rund um FCB-Boss Bernhard Burgener. freshfocus Im Herbst 2019 war die Welt zwischen David Degen und Bernhard Burgener noch in Ordnung. freshfocus

Darum gehts Der FC Basel hat am Freitagmittag zu einer Medienkonferenz geladen.

Thema bei dieser: Die Geschäftsjahre 2020 und 2021.

Die kurzfristige Ansetzung irritiert.

Auf 20 Minuten können Sie die Konferenz im Ticker und Livestream mitverfolgen.

Wer gewinnt den Machtkampf beim FC Basel? Am heutigen Freitag könnte der Verein selber für Klarheit sorgen. Am späten Donnerstagnachmittag verschickt der FCB eine Einladung für eine Medienkonferenz über die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Diese findet bereits am Freitag um 13.30 Uhr statt. Diese sehr kurzfristige Ankündigung irritiert und lässt Raum für Spekulationen offen.

Verkündet der FC Basel am Freitag eine mögliche Entscheidung im Machtkampf um die Vereinsführung? In dieser Woche hatten sich die Ereignisse diesbezüglich überschlagen. Am Montag zeigt ein Auszug aus dem Handelsregister, dass der 27 Milliarden schwere britische Vermögensverwalter Centricus bei der Basel Dream & Vision AG einsteigt. Diese wiederum hatte erst kürzlich FCB-Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener eine Offerte vorgelegt, um dessen Anteile am Club zu übernehmen. Die Briten von Centricus wollen offenbar bis zu 200 Millionen in den FC Basel investieren.

Auf der anderen Seite steht David Degen. Der ehemalige FCB-Spieler besitzt ebenfalls Anteile am Verein und hat zudem ein Vorverkaufsrecht auf die Anteile von Burgener. Am Mittwoch setzt Degen auf Instagram einen Post mit dem Text «Ich habe beim FC Basel die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Ich bin in Basel aufgewachsen und ich werde alles unternehmen, dass der FCB zu alter Stärke zurückkehrt.».

Degen-Deal so gut wie durch?

Noch am selben Tag wird Degen in Pratteln vor dem Büro von Bernhard Burgener gesichtet. Der Lampenberger hat dem FCB-Boss sein Kaufangebot auf den Tisch gelegt. Auf rund 16,4 Millionen Franken soll sich dieses belaufen. Wie 20 Minuten erfahren hat, ist zumindest eine Seite optimistisch, dass der Degen-Deal so gut wie durch ist.

Zwar muss der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG diese Übernahme noch durchwinken, aufgrund von Degens Vorverkaufsrecht könnte diesem aber die Hände mehr oder weniger gebunden sein. Sonst droht ein Rechtsstreit. In der Einladung zur Medienkonferenz am Freitag wird zumindest ein «Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 der FC Basel 1893 AG» angekündigt. Auf 20 Minuten können Sie die Medienkonferenz im Ticker und Livestream mitverfolgen.