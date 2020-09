«Er hätte wohl nicht überlebt», sagt seine Pflegerin Marley Christian, die sich mit dem Verein «Friends of the Koala» südlich der Gold Coast an der Ostküste Australiens um Triumph kümmert. Dass dem kleinen Wollknäuel eine Pfote fehlt, ist ein erhebliches Problem. Denn Triumph kann sich ohne Pfote nicht richtig in Bäumen fortbewegen, fressen oder sich paaren.