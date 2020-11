Triumph TR7 Cabriolet – mit italienischer Unterstützung der Sonne entgegen

British Leyland ging es Ende der 70er-Jahre gar nicht gut. Der zusammengewürfelte Konzern litt unter Streik und Misswirtschaft, aber auch unter wenig populären Modellen. Einst stolze Marken wie MG oder Triumph kämpften um ihr Überleben. Dass in diesem Umfeld ein offener Triumph TR7 vorgestellt werden konnte, war schon fast ein Wunder, schliesslich hatte gerade der ausländische Hauptabnehmer der britischen Sportwagen dem Cabriolet schon eine ganze Weile den Kampf angesagt.

Der TR7 als Nachfolger des TR6

1975 hatte der Triumph TR7 als keilförmiges Coupé die Nachfolge des offenen TR6 angetreten und damit eine schwierige Aufgabe übernommen. Denn anstatt klassischen britischen Roadster-Tugenden und eines Reihensechszylinders im Bug, musste der TR7 mit einer selbsttragenden Karosserie und dem Vierzylinder aus dem Triumph Dolomite auf Kundenfang gehen. Das modernistische Design von Harris Mann eckte an, so dass der Wagen zunächst primär in den USA verkauft wurde.