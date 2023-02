Davis Cup: Triumphieren Stan Wawrinka und Co. gegen Deutschland?

Ärger wegen des Modus

Bei Deutschland ist derweil Zverev, der am Freitagabend auf Wawrinka trifft, wütend. So spricht sich der Tennis-Olympiasieger eindeutig gegen das aktuelle Format im Davis-Cup aus. «Man hat gesehen, dass man Historie mit Geld nicht kaufen kann», so Zverev in Trier, wo die deutsche Mannschaft am Freitag und Samstag auf die Schweiz trifft.