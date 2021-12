Riesen Val d'Isère - Sensationeller Auftritt von Marco Odermatt! Meillard weit abgeschlagen

Grosse Hoffnungen für den heutigen Riesenslalom liegen besonders auf Marco Odermatt. Neben dem ersten Riesen in Sölden gewann er letztes Wochenende auch den Super-G in Beaver Creek. Doch da gibt es noch weitere Kandidaten auf gute Ergebnisse, beispielsweise Justin Murisier, Gino Caviezel oder auch Loic Meillard. In Sölden verpasste Caviezel das Podest nur knapp und wurde Vierter. Murisier und Meillard fuhren zumindest in die Top 20. Wie geht es heute aus? Bald geht es los! Insgesamt starten heute sieben Schweizer ins Rennen.