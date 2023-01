Riesenslalom: Odermatt führt, Meillard auf Podestkurs – Schweizer dominieren in Adelboden

Um 10.30 Uhr findet der erste Lauf des Riesenslaloms am Chuenisbärgli statt. Kann Marco Odermatt wie im Vorjahr in Adelboden triumphieren? Wir berichten live.

«Odi, Odi, Odi» hallte es vor dem Start von Marco Odermatt beim Riesenslalom am Chuenisbärgli durch den Zielraum. Und der 25-Jährige, der lieferte einmal mehr ab. Nach einem etwas verhaltenen Start drehte der Gesamtweltcupsieger immer mehr auf und setzte sich klar an die Spitze.

Eigentlich konnten nur zwei weitere Athleten mit Odermatt mithalten. Aus Schweizer Sicht erfreulich: Loïc Meillard zählte dazu. Der Allrounder bestätigte seine gute Form und war einzig im Zielhang etwas langsamer als sein Teamkollege. Zum Schweizer Duo gesellte sich ausserdem Henrik Kristoffersen mit der Startnummer 1.

Odermatt meinte gegenüber SRF im Interview, dass ihm und den restlichen Schweizern die drehende Kurssetzung eigentlich nicht liegt. «Ich habe aber schon öfters bewiesen, dass es ums Gefühl und den Spassfaktor geht.» Ausserdem könne er es nach dem Sieg im letzten Jahr nun noch mehr geniessen.

Fehler kostet Caviezel viel Zeit

Meillard sagte: «Vor einigen Jahren wäre es so langsam und drehend schwierig für mich gewesen. Es ist ein richtiger Schritt.» Die Stimmung ist unglaublich, so Meillard. Man hört die Fans sogar am Start. «Es ist ein Gefühl, das wir sonst nirgends haben.»

Beinahe wäre ein weiterer Schweizer in die Nähe eines möglichen Podest-Platzes gekommen, doch ein Fehler im Schlussabschnitts kostete Gino Caviezel eine Position in den ersten Vier. Dennoch wird er im zweiten Lauf um einen Platz in den Top 7 kämpfen.

Statistik spricht für Odermatt

Die Piste in Adelboden hielt trotz den warmen Temperaturen den Kräften der Fahrern statt. Zumindest die Top 30 fanden gute Bedingungen vor. Nicht alle Akteure konnten diese Ausgangslage allerdings nutzen. Neben dem Schweizer Justin Murisier fielen auch die beiden Norwegen-Youngster Lucas Braathen und Atle Lie McGrath aus.

Den zweiten Lauf gibt es ab 13.30 Uhr wieder live auf 20 Minuten. Die Chance auf einen weiteren Odermatt-Sieg, die ist gross. Erst einmal konnte der 25-Jährige in seiner Karriere nämlich eine Führung nach dem ersten Lauf nicht halten.