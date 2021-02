Bürstenmassagen kennen wir vor allem unter der Dusche. Beim Dry Brushing – also bei der Trockenbürstenmassage – wird die trockene Haut vor dem Duschen geschrubbt. Was (noch) gewöhnungsbedürftig klingt, ist der Tipp von Stars wie Gwyneth Paltrow oder The Organic Pharmacy-Gründerin Margo Marrone, die so ihren Körper die schön schrubben.