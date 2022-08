Produktion eingebrochen : Trockenster Sommer aller Zeiten plagt die italienische Landwirtschaft

Italien leidet stark unter dem rekordheissen und trockenen Wetter: In vielen Bereichen der Landwirtschaft etwa drohen massiv kleinere Ernten. Die Veränderung des Klimas dürfte auch in Zukunft grosse Probleme mit sich bringen.

… entwickelte in der grossen Hitze Toxine, an denen 50 Kühe starben.

In diesem Sommer jagte ein Rekord den anderen – Hitze und Trockenheit machten ganz Europa zu schaffen und setzten Mensch, Tier und Pflanzen zu. Insbesondere in der Landwirtschaft blieb dieses Extremwetter nicht folgenlos.

Wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet, erlebt Italien bis jetzt das trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1800. Und das wirkt sich auf viele Zweige der Landwirtschaft aus. So klagt etwa Pfirsichpflanzer Mario Lupi aus Fara in Sabina in Latium, seine Früchte hätten dieses Jahr ausgesehen, «als hätte ich sie in die Mikrowelle geschoben». Die Hitzewelle Anfang Mai – die erste von fünf – habe mit 32 Grad im Schatten für die Früchte im Wachstum grossen Stress bedeutet. «Die Pfirsichhaut war runzlig, das Fruchtfleisch ausgetrocknet und hart», so Lupi.