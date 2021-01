110’000 Dosen oder rund ein Viertel der ausgelieferten Impfdosen wurden in den Kantonen bis am Montagabend gespritzt. Diese Zahl lieferte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag. Die mehrfach versprochene Statistik zu den Impfungen in den Kantonen blieb das BAG aber schuldig. So bleibt unklar, in welchen Kantonen es mit dem Impfen harzt.