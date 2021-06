Trödelt die Impfkommission bei der Empfehlung für 12-Jährige?

Swissmedic hatte den Impfstoff am 4. Juni zugelassen.

Dafür fehlt aber die Empfehlung der Impfkommission – sie soll frühestens in drei Wochen kommen.

Die Schweizer Impfkampagne droht ins Stocken zu geraten: Die Impfbereitschaft flaut wieder ab, im Thurgau bleiben Impftermine offen und in Bern wollen Jüngere sich kaum impfen lassen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht derzeit davon aus, dass die Impfbereitschaft zwischen 50 und 75 Prozent betragen wird. Das bedeutet, dass sich auch im besten Fall ein Viertel der Bevölkerung derzeit nicht impfen lassen will – mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Herdenimmunität.

Noch nicht impfen lassen können sich die 12- bis 15-Jährigen – obwohl es in dieser Alterskategorie durchaus Impfwillige gäbe. Unter dem Hashtag #savethekids fordern Eltern auf Twitter, dass es bei der Impfung für Kinder und Jugendliche vorwärts geht. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde von Swissmedic geprüft und ist für diese Alterskategorie zugelassen.

Kantone warten auf Empfehlung des Impf-Chefs

Trotzdem verimpfen die Kantone ihn erst an mindestens 16-Jährige. Der Kanton Aargau wollte diese Woche die Termine für 12- bis 15-Jährige freigeben. Das verzögert sich nun aber, wie Michel Hassler von der Gesundheitsdirektion sagt: «Wir gehen aktuell von Mitte Juni aus, können aber noch nicht sagen, wann der erste Termin an die Altersgruppe vergeben wird.» Mehrere andere Kantone geben an, dass sie noch auf die Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) warten.