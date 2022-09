Basel: Trolle verbreiten Fake-Giftköder-Posts und versetzen Hündeler in Panik

Auf Facebook wurde am Dienstag eine Warnung verbreitet: In der Region Basel würde ein Hundehasser sein Unwesen treiben und Giftköder auslegen.

Auf Facebook wurde am Dienstag eine Warnung verbreitet: In der Region Basel würde ein Hundehasser sein Unwesen treiben und Giftköder auslegen.

«Einfach nur krank. Bitte der Polizei melden», kommentiert eine Frau vier Bilder, die in diversen Facebook-Gruppen geteilt werden. Die Aufnahmen zeigen präparierte Fleischerzeugnisse: Ein Wienerli gespickt mit Nägeln, ein Cervelat, in dem eine Rasierklinge steckt, und Leckerlies, in denen blaue Pillen versteckt wurden.

Was auf den ersten Blick die Tat eines krankhaften Hundehassers ist, der sich am Leid von unschuldigen Tieren ergötzt, entpuppt sich beim zweiten Mal Hinsehen als Falschmeldung. Die gefährlichen Köder wurden nie in der Region Basel ausgelegt. Eine Rückwärts-Bildersuche bei Google zeigt: Das Bild ist nicht neu und wurde etwa schon auf einer Hunde-Ratgeber-Seite in völlig anderem Kontext verwendet. Augenscheinlich hat ein Troll das Bild mit der Fake-Warnung versehen und in die Welt gesetzt.