Ihre Gesangseinlage generiert Millionen Views: Trommel Ute ist mit Ohrwurm «Salibonani» der letzte Schrei auf Tiktok

So kennt man sie: Rosy mit ihrer afrikanischen Holztrommel.

Rosy nennt sich selber Trommel Ute oder auch Trommel Rosy und verbreitet in den sozialen Medien gute Laune. Vor sechs Jahren lud sie ein Youtube-Video auf die Plattform, in welchem sie das erheiternde Lied «Salibonani» performt. Rosys Interpretation des aus Simbabwe stammenden Songs ist ein Ohrwurm, den das Internet nicht so schnell vergisst. Im Amateur-Musikvideo befindet sich Rosy auf einem Spielplatz bei Nürnberg. Sie singt, trommelt auf ihrer Djembe und bewegt sich zum Rhythmus.