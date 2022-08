Tropische Krankheiten: Tropeninstitut warnt vor Rückkehr der Malaria in die Schweiz

Malaria ist heute vorwiegend in Afrika verbreitet. 2020 gab es insgesamt 241 Millionen Erkrankungsfälle und 627’000 Todesfälle. Südlich der Sahara betreffen 80 Prozent der Todesfälle Kinder unter fünf Jahren. Rudolf Geigy, Gründer des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, beschrieb 1945 die Geschichte der Malaria in Europa und der Schweiz. Noch 1861 seien in Schweden 10’000 Malaria-Fälle registriert worden, in Finnland brach 1820 eine grosse Epidemie mit 40’000 Krankheits- und 1044 Todesfällen aus. Zahlen für die Schweiz sind nicht bekannt, klar ist aber, dass es auch hier Malaria-Herde gab; vorwiegend am Walen- und Zürichsee, in den Gebieten zwischen Neuenburger-, Murten- und Bielersee oder auch im Rheintal und im Tessin. Ausgerottet wurde die Krankheit in Europa Ende des 19. Jahrhunderts dank Trockenlegung von Sümpfen, besseren sanitären Anlagen und der Verbreitung der Rinderhaltung: Die Mücken stachen fortan vermehrt das Rindvieh, die Übertragung der Krankheit von Mensch zu Mensch ging damit zurück.