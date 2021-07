Eingestürztes Hochaus in Miami : Tropensturm behindert Sucharbeiten – weitere Tote gefunden

Nach dem Abriss eines noch stehenden Flügels des Apartmentgebäudes in Miami konnten Rettungskräfte in zuvor nicht zugängliche Teile gelangen. Nun zieht der Sturm Elsa auf.

Der Tropensturm Elsa behindert die Sucharbeiten in den Trümmern des eingestürzten Wohnhauses in Miami.

Angesichts Unwetter durch den sich nähernden Tropensturm Elsa haben Rettungskräfte am Montag neue Trümmer des eingestürzten Apartmentgebäudes in Florida durchsucht. Wegen des Abrisses eines noch stehenden Flügels des Gebäudekomplexes am Sonntagabend konnten die Rettungsteams in zuvor nicht zugängliche Gebäudegegenden gelangen. Dazu gehörten nach Angaben von Gouverneur Ron DeSantis Schlafzimmer, in denen Opfer vermutlich während des Unglücks vom 24. Juni geschlafen hätten. Vier weitere Todesopfer wurden entdeckt, wie der stellvertretende Feuerwehrchef des Bezirks Miami-Dade, Raide Jadallah, mitteilte. Damit stieg die Zahl der Toten auf 28.