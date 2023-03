Tropensturm Freddy wütet zweites Mal – über 100 Tote

Rekordverdächtig : Tropensturm Freddy wütet seit Anfang Februar – bereits über 100 Tote

Nachdem er den gesamten südlichen Indischen Ozean überquert hatte, traf Freddy am 21. Februar zunächst in Madagaskar und am 24. Februar in Moçambique auf Land und sorgte für schwere Verwüstungen. In einer seltenen «Schleifenbahn» kehrte er in der vergangenen Woche dann mit noch grösserer Macht und noch mehr Regen nach Madagaskar zurück, um dann am Samstagabend erneut Mosambik und schliesslich am frühen Montag Malawi zu erreichen.