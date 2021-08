2000 Tote nach Erdbeben : Tropensturm Grace stoppt Rettungseinsätze in Haiti

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti steigt. Völlig durchnässte Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden, doch die Hoffnung schwindet.

Erdbeben der Stärke 7,2: Eine Kirche in Les Cayes liegt in Trümmern. (15. August 2021)

Am Samstagmorgen bebte in Haiti die Erde mit einer Stärke von 7,2.

Nach dem tödlichen Erdbeben auf Haiti haben heftige Regenfälle durch Tropensturm Grace die Rettungseinsätze vorübergehend gestoppt. Die Unwetter suchten ausgerechnet jene Region im Südwesten des Karibikstaats heim, die am schwersten von dem Beben vom Wochenende betroffen war. Unter Tausenden Menschen, die nun obdachlos sind, machte sich noch mehr Frust und Wut breit.

Die Erdstösse am Samstag hatten eine Stärke von 7,2 und lösten auch Erdrutsche aus. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte etwa 125 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Die Zahl der Toten stieg bis Dienstag auf mindestens 1941, rund 9900 Menschen wurden verletzt. Mehr als 7000 Wohnhäuser wurden bei dem Beben nach offiziellen Angaben zerstört und fast 5000 beschädigt, darunter Krankenhäuser, Schulen, Büros und Kirchen. Rund 30’000 Familien wurden obdachlos.

Obdachlose Waisenkinder leiden Hunger

Einige Kinder, die nach dem vom Beben verursachten Tod ihrer Eltern nun Waisen seien, litten Hunger, berichtete Carl-Henry Petit-Frère von Save the Children. Die Hilfsorganisation verteile nun verfügbare Güter an auf der Strasse lebende Menschen, die dem Wind und Regen schutzlos ausgeliefert seien. «Ich sehe, wie Kinder auf der Strasse weinen; Leute fragen uns nach Nahrung, aber bei uns ist das Essen auch knapp», ergänzte Petit-Frère. Die Organisationen täten das Menschenmögliche, bräuchten aber Hilfsgüter. «Nahrung, sauberes Wasser und Unterkünfte werden am meisten gebraucht, und wir brauchen sie schnell.» Die Kinder seien auch vor dem Betreten noch stehender Häuser gewarnt worden, da Einsturzgefahr bestehe.