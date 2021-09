«Nicholas» : Tropensturm könnte als Hurrikan auf Texas treffen

Tropensturm Nicholas könnte an Geschwindigkeit zulegen und als Hurrikan auf Texas treffen. Von dort zieht er weiter nach Louisiana. Es werden schwere Überflutungen erwartet.

Der Tropensturm «Nicholas» könnte am Montagabend (Ortszeit) als Hurrikan in Texas auf Land treffen. Der Sturm hatte maximale Windgeschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde, wie das nationale Hurrikanzentrum der USA mitteilte. Der Vorhersage zufolge könnte er an der Süd- oder zentralen Küste des US-Staats an Land gehen. Schulen in der Gegend von Houston und Galveston wurden geschlossen. Es wird mit heftigen Regenfällen und möglicherweise Sturzfluten und Überschwemmungen im Städtegebiet gerechnet.