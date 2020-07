Pläne des Astra

Autobahnzufahrt sollen in der ganzen Schweiz dosiert werden

Das Bundesamt für Strassen prüft zurzeit Massnahmen zur kontrollierten Einfahrt auf Autobahnen in der ganzen Schweiz. Dadurch soll das Verkehrsaufkommen besser geregelt werden. In Basel treffen diese Pläne nicht nur auf offene Ohren.

Das sogenannte Tropfensystem will das Bundesamt für Strassen (Astra) nun flächendeckend in der Schweiz einführen.

Autobahneinfahrten in der Schweiz sollen flächendeckend mit Tropfensystemen aufgerüstet werden. Das berichtete Prime News am Mittwoch. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) prüfe zurzeit die Rampendosierung an insgesamt 110 Stellen in der gesamten Schweiz. Der Gedanke dahinter sei eine kontrollierte Einfahrt zur Autobahn mittels Lichtsignalen. Dadurch solle auch das Einfädeln in den Verkehr erleichtert werden, erklärte ein Astra-Sprecher gegenüber Prime News.

Die Staustunden auf den Nationalstrassen nahmen in 2019 gegenüber des Vorjahrs um 10 Prozent auf über 30’000 Stunden zu. Mit der dosierten Einfahrt auf Autobahnen soll dem entgegengewirkt werden. Bis 2023 werde die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der Dosierungen geprüft und ab 2024 dann schrittweise realisiert werden, so Prime News.

Dosiersysteme umstritten

Auch in der Region Basel und im Aargau kämen Ampeln an insgesamt 15 Zufahrten in Frage. Die Regulierung der Autobahneinfahrt durch ein Lichtsignal stosse aber nicht nur auf Zustimmung. Der Geschäftsführer des Autoclub (ACS) beider Basel, Christian Greif, kündigt gegenüber Prime News Widerstand an: «Diese geplanten Dosierstellen werden zu einer Rücklagerung des Verkehrs von den Autobahnen aufs Stadtstrassennetz führen und das Stau-Problem in der Region Basel weiter verschärfen», so Greif.