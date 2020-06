War Syphilis-Epidemie gar keine?

Tropenkrankheit grassierte früher auch in Europa

Nicht der Fund eines Massengrabs in Europa war überraschend, sondern die Entdeckung eines Erregers, den man heute nur aus den Tropen kennt.

Pest oder ähnlich schwere Infektionskrankheit

Den überraschenden Fund machten die Wissenschaftler in einem mittelalterlichen Massengrab im litauischen Vilnius, das in den Jahren 2006 und 2007 entdeckt wurde. «Historische Informationen zu diesem Grab gibt es keine, doch die Art der Bestattung, zusätzlich mit dem Ort ausserhalb der damaligen Stadtgrenzen, deuteten auf die Pest oder eine ähnlich schwere Infektionskrankheit hin», zitiert das MPI Rimantas Jankauskas, von der Universität Vilnius.

Neu entwickelte Technologien, neue Erkenntnisse

Auf diese Weise wurden die Forscher tatsächlich noch einmal fündig. So wies eine der vier untersuchten Pesttoten – eine junge Frau – DNA-Spuren von Treponema pallidum pertenue nach, einem Bakterium, das eng mit dem Erreger der Syphilis, Treponema pallidum, verwandt ist und die Erkrankung Frambösie auslöst. «Es war beeindruckend, die Spuren einer solchen Krankheit in einem historischen Skelett vorzufinden, da deren molekulare Erhaltung in historischen Knochen als problematisch gilt», so Bos.