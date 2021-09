Weesen SG - Trottinett-Fahrer (8) nach Kollision von Rega ins Spital geflogen

Am Montag kollidierte in Weesen SG ein Auto mit einem achtjährigen Trottinett-Fahrer.

Am Montagnachmittag ist es an der Ziegelbrückstrasse in Weesen SG zu einem Zusammenstoss zwischen einem Autofahrer und einem achtjährigen Trottinett-Fahrer gekommen. «Der Junge fuhr von Weesen her Richtung Ziegelbrücke. Als er aus seiner Sicht links um die Säule beim Trottoir fuhr, kam es zur Kollision mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Auto», sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation und Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten.