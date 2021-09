Corona-Ausbruch in Münster - Trotz 2G-Regel – Mindestens 85 Gäste stecken sich in Partynacht an

In Deutschland gilt die sogenannte 2G-Regel, wenn man in einen Club möchte. So auch in einem Lokal in Münster vor rund zwei Wochen. Alle 380 Gäste gaben an der Tür an, vollständig gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen zu sein. Trotzdem artet die Partynacht in einem Corona-Chaos aus. Wenige Tage später häufen sich die positiven Corona-Fälle.