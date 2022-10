Arbeitsintegration: «Trotz 50 Bewerbungen habe ich immer noch keine Arbeit»

Pluzhnik, die einen Bachelor in Informatik hat und schon sechs Jahre lang mit dem Schwerpunkt User Experience und Produktdesign arbeitet, ist am 12. März dieses Jahres in der Schweiz angekommen.

In 80 Prozent der Fälle keine Antwort

Pluzhnik, die einen Bachelor in Informatik hat und schon sechs Jahre lang mit dem Schwerpunkt User Experience und Produktdesign arbeitet, ist am 12. März dieses Jahres in der Schweiz angekommen. Seither wohnt sie bei einer Freundin in Zollikofen (BE). «In rund 80 Prozent der Fälle bekomme ich nicht einmal eine Antwort auf meine Bewerbung», schildert die 24-Jährige. In den Fällen, wo sie eingeladen wurde, musste sie drei bis vier Vorstellungsgespräche durchlaufen – und habe trotzdem eine Absage bekommen.