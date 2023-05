Schweiz: Trotz Aprilwetter kommt am Montag der Mini-Sommer

Das Wetter zeigte sich in letzter Zeit nicht wirklich von seiner schönsten Seite. Nun steigen die Temperaturen stetig an. Am Montag könnte sogar die 25-Grad-Marke geknackt werden.

1 / 3 So sind die Wetteraussichten für die kommende Woche. MeteoNews Das sind die Wetteraussichten für heute Freitag. MeteoNews Das sind die Wetteraussichten für morgen Samstag. MeteoNews

Darum gehts Am Wochenende steigen die Temperaturen an.

Der Mix aus Sonne und Wolken bleibt bestehen.

Die Temperaturen sind recht mild zwischen 20 und 25 Grad.

Momentan ist es mit Bise noch recht kühl. Vor allem in den Voralpen hat es am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch nochmals etwas Schnee unter 2000 Meter gegeben. Doch lange dürfte er nicht liegen bleiben, denn in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen an und bleiben innerhalb von 20 Grad oder mehr.

Bevor es dazu kommt, gibt es heute Freitag verbreitet nochmals wechselhaftes Wetter zwischen Wolken und Sonne. In den Alpen werden für den Nachmittag einige Regengüsse erwartet. Die Temperaturen schwanken mit einer schwachen bis mässigen Bise zwischen 16 und 18 Grad. «Das ist für die Jahreszeit eher kühl», heisst es im Blog von MeteoNews.

Das Wochenende

Am Wochenende geht es mit den Temperaturen deutlich aufwärts, am Sonntag nähern wir uns der Sommermarke von 25 Grad. Dazu gibt es am Samstag einen Mix aus Sonne und Wolken. Besonders in den Voralpen gibt es am Morgen sonnige Abschnitte. Am Sonntag stellt sich dann zumindest teilweise sonniges Wetter ein. Jeweils in der zweiten Tageshälfte steigt die Schauer- und Gewitterneigung in den Alpen etwas an, während es im Flachland meist trocken bleiben sollte.

Anders sieht es im Süden der Schweiz aus. Dort bleibt es am Samstag gemäss MeteoNews meistens bewölkt und am Nachmittag könnte es regnen. Am Sonntag wird das Wetter ebenfalls etwas freundlicher, am Nachmittag zeigt sich die Sonne.

Wochenausblick

Der Montag bringt insgesamt recht sonniges, aber etwas gewittriges Wetter. Am Morgen ist es von Vorteil, die Regenjacke noch dabei zu haben, da Regen möglich ist. Am Nachmittag gibt es verbreitet Schauer und Gewitter. Die Temperaturen übersteigen die 20 Grad aber deutlich und knacken die 25-Grad-Marke.

So geht es auch am Dienstag weiter. «Wir erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken mit vor allem am Nachmittag wiederholten Schauern und Gewittern», schreibt MeteoNews. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 22 Grad und im Süden zwischen 24 und 25 Grad.

Während sich das Wetter am Mittwoch recht veränderlich zeigt, soll es am Donnerstag trocken und teilweise sonnig bleiben. Die Gefahr von Schauern ist in den Bergen noch etwas höher als im Flachland. Die Temperaturen sind wiederum mild bei 20 Grad oder etwas darüber. Im Tessin erreichen die Temperaturen wiederum etwa 25 Grad, die Schauer- und Gewitterneigung ist aber etwas erhöht.