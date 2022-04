Zweitligist Hamburg chancenlos : Trotz Assist von HSV-Schweizer Muheim – Freiburg zieht in Pokalfinal ein

Freiburg ist dem unterklassigen Hamburg im Halbfinal des DFB-Pokals eine Nummer zu gross. Mit einem 3:1 ziehen die Breisgauer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Final ein.

Freiburger Jubel: Die Breisgauer ziehen in den Final des DFB-Pokals ein.

Der Bundesligist SC Freiburg hat als erste Mannschaft den Final des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich am Dienstagabend beim Zweitligisten Hamburger SV verdient mit 3:1 (3:0) durch.

Muheim-Vorlage zu spät

Der zweite Halbfinal zwischen RB Leipzig und Urs Fischers Union Berlin findet am Mittwoch um 20.45 Uhr statt. Der Final geht am 21. Mai in Berlin über die Bühne.