Trotz Waldbrand – Schweizer fliegen weiter nach Rhodos

Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen so schnell wie möglich in die Heimat zurück – andere halten an ihren Urlaubsplänen fest.

1 / 5 Fluggesellschaften wie Edelweiss und Swiss fliegen weiterhin von und nach Rhodos. 20min/Ela Çelik In Rhodos färbte sich der Himmel rot und schwarz. 20min/News-Scout Am Flughafen in Rhodos warten Touristen auf ihre Rückreise. 20min/News-Scout

Darum gehts Die seit drei Tagen tobenden Waldbrände gerieten am Samstagnachmittag ausser Kontrolle.

Hotels und Dörfer mussten evakuiert werden.

Viele wollen so schnell wie möglich in die Heimat zurück.

Es gibt jedoch auch Schweizerinnen und Schweizer, die an ihren Urlaubsplänen festhalten.

Rund 19’000 Menschen fliehen seit Tagen vor einem tobenden Waldbrand in Rhodos. Doch wie kommen die in Rhodos gestrandeten Schweizerinnen und Schweizer wieder zurück in die Heimat? Finden die geplanten Flüge in beide Richtungen statt? Gibt es Extraflüge?

Der nächste Edelweiss-Flug von Rhodos in die Schweiz fliegt am Montag. «Da der Flughafen weiter offen ist, fliegen wir planmässig», sagt Sprecher Andreas Meier. Zusatzflüge seien zur Zeit nicht geplant.

Auch in die andere Richtung wird geflogen: «Momentan bleibt die Auslastung der Flüge von und nach Rhodos hoch», so Meier. So seien am Samstag trotz der Brände zwei Edelweiss-Flugzeuge auf die griechische Insel geflogen. Eines der Flugzeuge war eine A340 mit 314 Plätzen und das andere eine A320 mit 174 Sitzen. «Bei 17 Personen stornierte ein Reisebüro deren Plätze.»

Flug nach Rhodos fast ausgebucht

Auch Swiss fliegt weiterhin nach Rhodos. «Der Flug von Genf, der heute Nachmittag geplant war, wurde regulär durchgeführt», sagt Sprecherin Meike Fuhlrott. «Der Flug war nahezu ausgebucht. Die tatsächliche Belegung hat jedoch gezeigt, dass sich rund ein Drittel der Passagiere kurzfristig dazu entschieden hat, die Reise nicht anzutreten.» Der Rückflug in die Schweiz sei mit 113 ausgebucht.

Die Fluggesellschaft würde die Lage vor Ort laufend beobachten, stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt und könne im Bedarfsfall schnell reagieren. Aktuell gebe es weder bei Swiss noch bei Edelweiss spezielle Umbuchungsangebote, weshalb Reisende allfällige Mehrkosten in Abhängigkeit der jeweils geltenden Ticketkonditionen selbst bezahlen müssten.

Am Montag fliegt zudem Chair Airlines und Helvetic von Rhodos nach Zürich respektive Bern.

Organisation von frühzeitigen Rückflügen

Der Reiseveranstalter Hotelplan bringt Kundinnen und Kunden, die vor Ort evakuiert werden mussten, momentan in alternativen Unterkünften unter. «Wir unterstützen unsere Gäste nun bei der Heimreise und organisieren gemeinsam mit lokalen Partneragenturen auf Wunsch frühzeitige Rückflüge», sagt Sprecherin Bianca Gähweiler. Dies gestalte sich jedoch nicht ganz einfach, da die Flüge aufgrund der laufenden Sommerferien entsprechend voll seien. «Deswegen buchen wir unsere Gäste teils auf Flüge von anderen griechischen Destinationen wie Kos oder Kreta um», so Gähweiler.

Kundinnen und Kunden, die im Laufe der nächsten Tage nach Rhodos fliegen, würden proaktiv informiert. «Ihnen steht es frei, die Reise in einer alternativen Unterkunft anzutreten, vielleicht sogar auf einer anderen griechischen Insel, oder die Ferien kostenlos zu annullieren», sagt Gähweiler. Es gebe Kunden und Kundinnen, die dieses Angebot bereits in Anspruch genommen hätten.

TUI bringt keine Touristen mehr auf die Insel