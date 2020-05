TCS rät

Trotz Corona dringend Sommerpneus montieren

Auch wenn die Meisten ihr Auto derzeit kaum oder deutlich weniger nutzen: Es ist sicherer, mit Sommerreifen unterwegs zu sein.

Obwohl es in der Schweiz kein Sommerreifen-Obligatorium gibt, schreibt das Gesetz vor, dass ein Fahrzeug immer verkehrssicher sein muss. Wer im Sommer mit Winterreifen fährt, verzichtet auf viel Sicherheit. Dort, wo ein Auto mit Sommerreifen auf trockener Fahrbahn nach einer Bremsung von 100 km/h auf 0 bereits still steht, fährt ein Fahrzeug mit Winterreifen noch mit über 30 km/h vorbei.

Ökologisch und ökonomisch fragwürdig

Sommerreifen unterscheiden sich von Winterreifen sowohl in der Profilgestaltung als auch in der Gummimischung, um auch bei heissem Sommerwetter eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten. Die härtere Gummimischung von Sommerreifen führt zudem zu weniger Pneuabrieb, was sowohl ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll ist.