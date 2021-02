Seit mehr als 100 Jahren findet der «Groundhog Day», der sogenannte Murmeltier-Tag, statt. Bekannt wurde diese Tradition durch den Film «Und täglich grüsst das Murmeltier» aus dem Jahr 1993. Murmeltier Phil sagt jeweils am 2. Februar in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Pennsylvania das Wetter für die kommenden Wochen voraus. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Live-Spektakel dieses Jahr aus. Murmeltier Phil macht am Dienstag seine Vorhersage per Livestream .